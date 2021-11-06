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الناصر: 423 ألف طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية
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الصحة توضح حول العثور على أنابيب فحوصات مخبرية ملقاة بالطريق
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مفتي المملكة يعلن غداً غرة شهر ربيع الثاني
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اسماء مراكز التطعيم ليوم السبت 
وفيات
وفيات الثلاثاء 25-5 - العقيد الركن المظلي قائد قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية مالي طارق صباح النعيمات (ابو عون)- الحاج محمود سليمان أبو دلو (أبو زكريا) عن عمر يناهز 52 عاماً والدفن بعد صلاة الظهر الثلاثاء 52-5 في قرية صمد- (جون حنا) ميخائيل سالم نصار
هليل يعزي الحنيطيين والزففه  بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الدكتور أحمد هليل وعائلته، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من أنسبائهم عشائر الحنيطيين وعشائر الزففه- البلوش، بوفاة الحاجة حمده عواد البلوش، أرملة المرحوم الحاج عودة الله السلمان الحنيطي ووالدة الأخوة الأعزاء نسيبهم زياد والعميد المتقاعد المهندس طارق والعميد المتقاعد عمر والعقيد المتقاعد محمد والسيد عثمان والمقدم المهندس إبراهيم.ويتضرعون إلى الله العلي القدير أن يتغمد المرحومة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون
الدكتور جواد فطاير في ذمة الله ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) صدق الله العظيمانتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الدكتور جواد عبدالقادر عبد الرحمن فطاير وسيواري جثمانه الطاهر الثرى بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء في مقبرة سحاب.
وفيات الأحد 2021/6/6 - سعاد محمد عبدالسلام البرغوثي- محمود علي محمود حمودة- طايل محمد أحمد القاسم- أمل غانم شحادة- حنا شاكر عيسى قعوار- عبدالعزيز كاسب صفوق الجازي- اسماء محمد امين طاهر الحسيني- نزيه وفيق البرقاوي
محمود سلمان الخلايلة (أبو معن) في ذمة الله تنعى عشائر الخلايلة خاصة وبني حسن عامة محمود سلمان الحمد الخلايلة (أبو معن) الذي انتقل الى رحمة الله اليوم الأربعاء.والمرحوم شقيق كل من المرحومين محمد وأحمد ومدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة وهشام الخلايلة.وسيشيع جثمانه عقب صلاة ظهر الخميس من مسجد بيرين إلى مقبرة العائلة هناك.ونظرا للظروف الراهنة وتقيدا لأوامر الدفاع لن يتم إقامة مراسم عزاء وتقتصر التعزية على وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف.تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، والهم ذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعونشقيقه بسام الخلايلة 0797444475
وفيات الخميس 10-6-2021 - محمود سلمان الخلايلة (أبو معن)- زياد فواز الخوري دحدل- زهية حنا سالم الزعمط- ناديا سليمان سليم الزوايدة
عمة السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني في ذمة الله انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم الخميس عمة السفير القطري لدى الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني .وسيغادر السفير القطري الى الدوحة للمشاركة في تشييع الجثمان.إنا لله وإنا اليه راجعون
وفيات الثلاثاء 22-6-2021 - داود مـحـمــود أهــل- غالب محمد يونس العزه
والد القاضي العسكري الرائد احمد النصيرات في ذمه الله انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج زيدان عبد الكريم النصيرات وسيشيع جثمانه بعد صلاه الظهر من يوم السبت إلى مثواه الاخير من مسجد عمر بن الخطاب في مرج الحمام إلى مقبرة وادي الشتاء
وفيات يوم الخميس 29-7-2021 - عبدالوهاب إبراهيم الراشد الحنيطي- سامي عبدالله محمد الزرقا- أحمد محمد عبدالله الحمود العربيات
العين الدكتور محمد الصقور في ذمة الله تنعى عشائر الحمايدة عامة وعشيرة الصقور خاصة في محافظة الطفيلة معالي العين الدكتور محمد الصقور الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة .وشيع جثمانه عقب صلاة ظهر الجمعة في مسقط رأسه في الطفيلة.إنا لله وإنا إليه راجعون
الحاج عمر أحمد درويش السماك في ذمة الله عائلة السماك وعائلة الحطبة في الأردن وفلسطين والمهجر تنعيانالمربي الفاضل الحاجعمر أحمد درويش السماكمن جماسين الغربية - يافاوالد كل من غالب الرئيس التنفيذي لشركة المملكة لاستثمارات الطاقة وأحمد وعطافشقيق المرحومين بكر ومحمد وخالدالذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم الخميس 30-9-2021وسيشيع جثمان الفقيد بعد صلاة الظهر من مسجد الهمشري/خلدا الى مثواه الاخير في مقبرة سحاب الاسلامية.تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل ولده غالب الكائن في خلدا - شارع أم البنين - عمارة رقم 13يرجى التقيد بتعليمات وزارة الصحة للسلامة العامةانا لله وانا اليه راجعون
الطالبة الجامعية حنين الأخرس في ذمة الله انتقلت إلى رحمة الله تعالى الطالبة في الجامعة الهاشمية حنين محمد صلاح الأخرس قبل أن تكمل ربيعها الرابع والعشرين بيوم واحد.رحمها الله وألهم ذويها الصبر والسلوان وإلى جنات النعيم بإذن الله.
 عبدالرحمن عبدالله حمتيني العلاونة في ذمة الله (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي)ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ، انتقل الى رحمة الله تعالىعبدالرحمن عبدالله حمتيني العلاونةوالد زوجة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ووالد كل من محمد و عبدالله وحسام وفراس ومها .سائلين المولى عز وجل ان يتغمده برحمته ويلهمنا و يلهم اهله الصبر و السلوان انه على كل شيء قديراللهم اغفر له و عافه و اعفو عنه و اكرم نزله.وانا لله وانا اليه راجعون
 عبدالرحمن عبدالله حمتيني العلاونة في ذمة الله (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي)ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ، انتقل الى رحمة الله تعالىعبدالرحمن عبدالله حمتيني العلاونةوالد زوجة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ووالد كل من محمد و عبدالله وحسام وفراس ومها .سائلين المولى عز وجل ان يتغمده برحمته ويلهمنا و يلهم اهله الصبر و السلوان انه على كل شيء قديراللهم اغفر له و عافه و اعفو عنه و اكرم نزله.وانا لله وانا اليه راجعون
وفيات الثلاثاء 2-11-2021 - وهيب عبده الشاعر- رجائي نصر (ابو فارس)- الدكتور نظمي عمر حسن ابو زيد (ابو راكان)
وفيات الثلاثاء 2-11-2021 - وهيب عبده الشاعر- رجائي نصر (ابو فارس)- الدكتور نظمي عمر حسن ابو زيد (ابو راكان)
وفيات الاربعاء 3-11-2021 - نصري عيسى نصر غازر (ابو طارق)- المهندس محمود محمد أحمد الفحام- فوميا ابراهيم بطشون (ام إيمان)- الحاجة مهدية عبد الكريم سعادة (ام اسامة)
وفيات يوم الاربعاء 3-11-2021 - نصري عيسى نصر غازر (ابو طارق)- المهندس محمود محمد أحمد الفحام- فوميا ابراهيم بطشون (ام إيمان)- الحاجة مهدية عبد الكريم سعادة (ام اسامة)
الحاجة بيان عودة عيد القواسمة في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي عائلة القواسمة بالاردن وفلسطين والمهجر الحاجة الفاضلة

بيان عودة عيد الجدع القواسمة (ام سليمان)

زوجة الحاج عيد سليمان عيد الجدع القواسمة(ابو سليمان)

ووالدة كل من سليمان واياس وسنان وانس وتسنيم وجمانة

والتي وافاها الاجل بعمان مساء يوم الخميس 4/11/2021 عن عمر يناهز 63 عاما

وسيتم تشييع جثمان الفقيدة بعد صلاة الجمعة من مسجد الحاج حسن بضاحية الحاج حسن ومن ثم إلى مقبرة العائلة بأم الحيران

تقبل التعازي للرجال والنساء ولمدة ثلاث ايام بديوان ال القواسمي الكائن بعرجان بجانب وزارة الداخلية

انا لله وانا اليه راجعون
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طقس لطيف فوق المرتفعات حتى الثلاثاء
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الناصر: 423 ألف طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية
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الصحة توضح حول العثور على أنابيب فحوصات مخبرية ملقاة بالطريق
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اسماء مراكز التطعيم ليوم السبت 
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‎صحيفة الرأي الاردنية - Alrai Newspaper‎
 
 
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