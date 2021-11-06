بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي عائلة القواسمة بالاردن وفلسطين والمهجر الحاجة الفاضلة

بيان عودة عيد الجدع القواسمة (ام سليمان)

زوجة الحاج عيد سليمان عيد الجدع القواسمة(ابو سليمان)

ووالدة كل من سليمان واياس وسنان وانس وتسنيم وجمانة

والتي وافاها الاجل بعمان مساء يوم الخميس 4/11/2021 عن عمر يناهز 63 عاما

وسيتم تشييع جثمان الفقيدة بعد صلاة الجمعة من مسجد الحاج حسن بضاحية الحاج حسن ومن ثم إلى مقبرة العائلة بأم الحيران

تقبل التعازي للرجال والنساء ولمدة ثلاث ايام بديوان ال القواسمي الكائن بعرجان بجانب وزارة الداخلية

انا لله وانا اليه راجعون