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الصفدي يؤكد دعم الاردن لاستقرار اليمن

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي مع مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص لشؤون اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لحل الصراع وتحقيق الامن والاستقرار في اليمن.



واكد الصفدي دعم الاردن للجهود المستهدفة حل الصراع وتحقيق السلام وفق المرجعيات الدولية وخاصة قرار مجلس الامن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني بما يحقق امن واستقرار اليمن ويضمن امن دول الخليج العربي الشقيقة.



من جانبه اطلع المبعوث الاممي وزير الخارجية على آخر التطورات وجهوده الساعية لانهاء الازمة مشيدا بمستوى التعاون القائم بين الاردن والامم المتحدة، ومؤكدا اهمية الدور الاردني المحوري بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والحيلولة دون مزيد من التوتر.